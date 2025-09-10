|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ РАСШИРЯТ ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
09:20 11.09.2025
Беларусь и Венгрия расширят товарную номенклатуру биржевой торговли. Таков итог переговоров с представителями венгерских деловых кругов в рамках Белорусско-Венгерского бизнес-форума в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в текущем году венгерские участники торгов использовали БУТБ исключительно для закупки цинкосодержащих отходов (рост в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024 г.).
В качестве новых позиций рассматриваются ветпрепараты и семена для посева, которые пользуются высоким спросом у белорусских предприятий АПК:
сумма сделок за январь-август 2025 г. - 120 млн BYN (+24% в сравнении с тем же периодом 2024 г.) и 241 млн BYN (+17%) соответственно.
Наиболее востребованы семена кукурузы, рапса, свеклы, многолетних бобовых трав.
Продавцами выступали белорусские и зарубежные поставщики из Бельгии, Германии, Дании, Сербии, Франции.
Достигнута договоренность с Агентством по развитию экспорта Венгрии (HEPA) о содействии выходу на биржу венгерского бизнеса.
Сейчас на БУТБ аккредитованы 25 резидентов Венгрии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
Курсы в банках
на 11.09.2025
Конвертация в банках
на 11.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте