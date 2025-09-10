Беларусь и Венгрия расширят товарную номенклатуру биржевой торговли. Таков итог переговоров с представителями венгерских деловых кругов в рамках Белорусско-Венгерского бизнес-форума в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в текущем году венгерские участники торгов использовали БУТБ исключительно для закупки цинкосодержащих отходов (рост в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024 г.).

В качестве новых позиций рассматриваются ветпрепараты и семена для посева, которые пользуются высоким спросом у белорусских предприятий АПК:

сумма сделок за январь-август 2025 г. - 120 млн BYN (+24% в сравнении с тем же периодом 2024 г.) и 241 млн BYN (+17%) соответственно.

Наиболее востребованы семена кукурузы, рапса, свеклы, многолетних бобовых трав.

Продавцами выступали белорусские и зарубежные поставщики из Бельгии, Германии, Дании, Сербии, Франции.

Достигнута договоренность с Агентством по развитию экспорта Венгрии (HEPA) о содействии выходу на биржу венгерского бизнеса.

Сейчас на БУТБ аккредитованы 25 резидентов Венгрии.