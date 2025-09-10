ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ РАСШИРЯТ ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


09:20 11.09.2025

Беларусь и Венгрия расширят товарную номенклатуру биржевой торговли. Таков итог переговоров с представителями венгерских деловых кругов в рамках Белорусско-Венгерского бизнес-форума в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в текущем году венгерские участники торгов использовали БУТБ исключительно для закупки цинкосодержащих отходов (рост в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024 г.).

В качестве новых позиций рассматриваются ветпрепараты и семена для посева, которые пользуются высоким спросом у белорусских предприятий АПК:

сумма сделок за январь-август 2025 г. - 120 млн BYN (+24% в сравнении с тем же периодом 2024 г.) и 241 млн BYN (+17%) соответственно.

Наиболее востребованы семена кукурузы, рапса, свеклы, многолетних бобовых трав.

Продавцами выступали белорусские и зарубежные поставщики из Бельгии, Германии, Дании, Сербии, Франции.

Достигнута договоренность с Агентством по развитию экспорта Венгрии (HEPA) о содействии выходу на биржу венгерского бизнеса.

Сейчас на БУТБ аккредитованы 25 резидентов Венгрии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5850 3.6200
USD 3.0800 3.0950
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1730
EUR/RUB 98.5000 100.0000
USD/RUB 84.6000 85.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте