В конце сентября в Беларуси начнутся продажи нового гибридного кроссовера BELGEE X80 PHEV — модели, которая откроет белорусским автолюбителям новую страницу в мире современных технологий и экологичных решений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, это первый в линейке СЗАО «БЕЛДЖИ» последовательно-параллельный гибрид, что обеспечивает повышенную эффективность, динамику и свободу на дороге.

На рынке Беларуси уже представлены гибридные модели разных марок, однако BELGEE X80 PHEV выделяется среди них. Главное отличие — тип гибридной установки. В то время как большинство моделей (доступных в Беларуси) построены по принципу последовательных гибридов, X80 PHEV использует последовательно-параллельную схему.

Кроссовер будет представлен в одной комплектации Max, в которой акцент сделан на современном оснащении, безопасности и удобстве.

Начиная с 15 сентября, появится возможность оформить предзаказ на этот автомобиль у официальных дилеров бренда BELGEE. Спешите быть среди первых, ведь СЗАО "БЕЛДЖИ" подготовил специальный подарок: первые 440 владельцев нового гибридного кроссовера получат эксклюзивные фирменные сувениры.