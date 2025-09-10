|О компании
|10.09.2025
Экономика РБ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОТКРОЮТ НА НАРОВЛЯНСКОМ ЗАВОДЕ ГИДРОАППАРАТУРЫ В СЕНТЯБРЕ
14:15 10.09.2025
В сентябре на Наровлянском заводе гидроаппаратуры, который входит в «МТЗ-ХОЛДИНГ», начнет работу сервисный центр. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник центра Денис Данев.
«В центре планируют выполнять техобслуживание, гарантийный ремонт, а также постгарантийный по усмотрению заказчика Уже готовы к работе здание, гаражи и складское помещение, закуплено необходимое оборудование. Автомобили марки «Газель» полностью укомплектованы слесарным инструментом. Две мобильные бригады будут обслуживать тракторы BELARUS 82.3, 920, 1221.3, 1523.3 и 3522», — сообщил Денис Данев.
По его словам, в дальнейшем планируется расширить штат сотрудников и создать еще одну бригаду. Отметим, что сервисный центр в Наровле будет оказывать сервисные услуги трем районам Гомельской области — Наровлянскому, Хойникскому и Брагинскому. В перспективе в этот список добавят и Ельский район.
