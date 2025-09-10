МТС отмечает рост активности телефонных мошенников, действующих от имени мобильных операторов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, злоумышленники представляются сотрудниками компаний и сообщают о необходимости «продления договора» или «актуализации данных», предлагая выполнить необходимые действия дистанционно.

В ходе диалога злоумышленники могут сообщать о «блокировке номера», побуждая абонента передать персональные данные или установить из неизвестного источника мобильное приложение. Полученные сведения мошенники используют для аутентификации в информационных системах финансовых организаций и государственных органов через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

МТС призывает белорусов быть бдительными, а также информировать о мошеннических схемах своих родных, близких и знакомых:

• Сотрудники мобильных операторов не звонят через мессенджеры и не используют иностранные номера для связи с абонентами.

• Договоры с мобильными операторами заключаются на бессрочной основе и не требуют продления.

• Изменения в договоры МТС вносятся только в офисах компании.

• Установить приложение «Мой МТС» можно только из официальных магазинов App Store, Google Play и AppGallery.

• Не передавайте персональные данные (идентификационный номер паспорта, номер договора, реквизиты карт, СМС-коды и другую личную информацию) по телефону или в мессенджерах.

• При подозрении на мошенничество незамедлительно прерывайте диалог и сообщайте информацию в правоохранительные органы.

Также в МТС напоминают общие рекомендации по защите данных и финансов:

• Установите антивирусное ПО или используйте тарифные планы с включенной защитой.

• Избегайте загрузки каких-либо файлов из сомнительных источников.

• Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.

• Проверьте настройки конфиденциальности в Telegram, Viber и WhatsApp и запретите поиск контакта по номеру телефона для незнакомых пользователей.

• Будьте внимательны к входящим звонкам с неизвестных номеров, особенно с префиксами, которые отличаются от +375.

• Активируйте функции заглушения и блокировки нежелательных звонков в своей операционной системе — инструкция для Android, руководство для iOS.

Изучить подробнее правила кибербезопасности и проверить свои навыки в коротком тесте на цифровую грамотность можно в специальном разделе на сайте МТС.