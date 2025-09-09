В Министерстве связи и информатизации состоялось заседание двух технических комитетов по стандартизации ТК BY 27 «Электросвязь» и ТК BY 38 «Цифровая трансформация».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, итогом данного заседания стало решение о создании единого национального отраслевого технического комитета в сфере цифрового развития и связи.

Начиная заседание, министр связи и информатизации Кирилл Залесский отметил, что сегодня «цифра» и инфраструктура не существуют по отдельности, а являются взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами цифрового развития.

Практика сближения этих областей стандартизации не нова и является реакцией на стремительное развитие технологий по всему миру. Например, в Международном союзе электросвязи (МСЭ), который является ведущей организацией в этой области, происходит постоянная реорганизация и перераспределение рабочих групп, чтобы соответствовать новым вызовам, связанным с конвергенцией IT и телекоммуникаций. Многие комитеты также работают над сквозными темами, такими как IoT, AI (искусственный интеллект) и кибербезопасность, которые не могут быть четко разделены по традиционным направлениям.

«Сближение деятельности двух технических комитетов мы начали еще при разработке стандартов для «умных городов», что потребовало объединения знаний по телекоммуникациям, информационным технологиям, интернету вещей и даже проектированию объектов электросвязи», - продолжил Кирилл Залесский.

Таким образом, для своевременного и качественного решения актуальных вопросов цифрового развития было принято решение о необходимости объединения ТК BY 27 и ТК BY 38 в единый комитет ТК BY 38 «Цифровое развитие и связь», а также расширении его области деятельности, которая будет охватывать не только электросвязь и цифровую трансформацию, но и перспективные технологии: большие данные, распределенные реестры, интернет вещей, искусственный интеллект.

Цель создания единого технического комитет это:

консолидация ресурсов и экспертизы, которая позволит в разы ускорить разработку стандартов и избежать дублирования работы;

выстраивание целостной, комплексной системы стандартов, которая обеспечит технологический суверенитет и безопасность нашей страны в долгосрочной перспективе;

стимулирования инновационной деятельности;

и усиления позиции Республики Беларусь на международной арене в области стандартизации цифровых технологий и связи.

«Я уверен, что вновь созданный технический комитет задаст единый вектор цифрового развития», - резюмировал Глава Минсвязи.