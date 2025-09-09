ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗА ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПО БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 9 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА


11:56 10.09.2025

Департаментом государственной инспекции труда совместно с местными органами власти принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны труда в сельскохозяйственных организациях.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за время уборки урожая мобильными группами проведено порядка 900 мониторингов в с/х организациях.

Руководителям рекомендовано устранить свыше 9,1 тыс. нарушений требований по охране труда.

Приостанавливалась работа 288 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников.

Из-за непроведения инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствия средств индивидуальной защиты отстранялись от работы 793 человека.

Самые распространённые нарушения:

эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей;

необорудование завальных ям зерносушильных комплексов металлическими предохранительными решетками, исключающими возможность падения в них работающих;

необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты;

установка ремонтируемой техники на случайные предметы.
