|10.09.2025
Экономика РБ
ЗА ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПО БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 9 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
11:56 10.09.2025
Департаментом государственной инспекции труда совместно с местными органами власти принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны труда в сельскохозяйственных организациях.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за время уборки урожая мобильными группами проведено порядка 900 мониторингов в с/х организациях.
Руководителям рекомендовано устранить свыше 9,1 тыс. нарушений требований по охране труда.
Приостанавливалась работа 288 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников.
Из-за непроведения инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствия средств индивидуальной защиты отстранялись от работы 793 человека.
Самые распространённые нарушения:
эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей;
необорудование завальных ям зерносушильных комплексов металлическими предохранительными решетками, исключающими возможность падения в них работающих;
необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты;
установка ремонтируемой техники на случайные предметы.
