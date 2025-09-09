Экономика РБ

ЗА ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПО БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 9 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

11:56 10.09.2025 Департаментом государственной инспекции труда совместно с местными органами власти принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны труда в сельскохозяйственных организациях. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за время уборки урожая мобильными группами проведено порядка 900 мониторингов в с/х организациях. Руководителям рекомендовано устранить свыше 9,1 тыс. нарушений требований по охране труда. Приостанавливалась работа 288 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников. Из-за непроведения инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствия средств индивидуальной защиты отстранялись от работы 793 человека. Самые распространённые нарушения: эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей; необорудование завальных ям зерносушильных комплексов металлическими предохранительными решетками, исключающими возможность падения в них работающих; необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты; установка ремонтируемой техники на случайные предметы.