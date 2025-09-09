|О компании
|10.09.2025
Экономика РБ
ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ МИНСВЯЗИ
11:54 10.09.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2025 г. № 484 предусмотрена передача торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» из подчинения Министерства информации в подчинение Министерства связи и информатизации.
Как сообщает Национальный правовой портал, в связи с этим перечень государственных организаций, подчиненных Министерству связи и информатизации Республики Беларусь, изложен в новой редакции. Соответствующие изменения внесены в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302.
Справка Pravo.by
На сегодняшний день в перечень подчиненных Минсвязи государственных организаций входят:
Государственная фельдъегерская служба Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации, г. Минск;
республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ», г. Минск;
республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», г. Минск;
республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», г. Минск;
республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», г. Минск;
республиканское унитарное предприятие «Центр цифрового развития», г. Минск;
учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск
Постановление вступает в силу с 10 сентября 2025 г.
