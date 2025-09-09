В Беларуси на 1 сентября 2025 г. для многодетных семей открыто 148 559 депозитных счетов «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 65,9 тыс. депозитных счетов на сумму 1,75 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 сентября 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 98 353 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 79 325, на получение медицинских услуг – 10 725, на получение образования – 8 296, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 94 949 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 549, Витебская – 9 225, Гомельская область – 15 119, Гродненская область – 11 317, Минская – 16 309, Могилевская – 9 602, г. Минск – 13 218.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.