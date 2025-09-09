|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 148,5 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
11:46 10.09.2025
В Беларуси на 1 сентября 2025 г. для многодетных семей открыто 148 559 депозитных счетов «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 65,9 тыс. депозитных счетов на сумму 1,75 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 сентября 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 98 353 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 79 325, на получение медицинских услуг – 10 725, на получение образования – 8 296, на приобретение товаров для инвалидов – 7.
Принято 94 949 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 549, Витебская – 9 225, Гомельская область – 15 119, Гродненская область – 11 317, Минская – 16 309, Могилевская – 9 602, г. Минск – 13 218.
Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.
С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
Курсы в банках
на 10.09.2025
Конвертация в банках
на 10.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте