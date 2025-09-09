Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,96 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

11:15 10.09.2025 В Беларуси на 10 сентября намолочено 8,967 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,239 млн.тонн, Гродненская – 1,741 млн.тонн, Брестская – 1,682 млн.тонн, Могилевская – 1,255 млн.тонн, Гомельская – 1,048 млн.тонн, Витебская – 1,002 млн.тонн Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 98 % площадей, что составляет 2 376 тысяч гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,3 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 653 тысяч тонн – 93 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 190 тыс.га или 13 % запланированного Заготовлено льнотресты 78 тысяч тонн, урожайностью 46 ц/га, что выше прошлогодней на 11,6 ц/га Сахарная свекла убрана с 14 % площадей, что составляет 15 тысяч гектаров. Накопано 726 тыс.тонн корнеплода средней урожайность 475 ц/га, что выше прошлогодней на 40,8 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 11 % площадей, что составляет 101 тысяча гектаров Заготовлено сена 472 тыс.т. – 65% плана. Сенажа – 13 млн. 244 тыс. тонн – 95% плана. Травяных кормов заготовлено 4 млн. 652 тыс.т. – 46% плана Картофеля в стране накопано 120 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 347,5 ц/га, что выше прошлогодней на 36 ц/га