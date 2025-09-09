Компания «А-100 Девелопмент» представил новый дом в Авиа-квартале Новой Боровой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, он будет переменной этажности – в 6-7 этажей – и войдет в состав группы «Облачный атлас». Покупателям предложили квартиры с функциональными планировками без отделки. Стоимость «квадрата» – от 1466 долларов по курсу.

Название для домов выбрано неслучайно. Эта тема вновь отсылает к интересу человека к небу и к мечтам о полёте. Идея найдет отражение на фасадах, в благоустройстве двора и в подъездах.

Дом под номером 14.8 по генплану будет визуально разделен на отдельные части. На фасадах применена разноцветная графика и черно-белые графичные паттерны. Эти секции будут чередоваться с однотонными серыми и розовыми участками.

В доме будет 83 квартиры – от однокомнатных до просторных четырехкомнатных – площадью от 41,55 до 107,86 «квадрата». Кухня будет объединена с гостиной через широкий проем, что создаст ощущение простора и наполнит пространство светом. На первом этаже будут представлены квартиры с собственной террасой со стороны дворовой территории или лоджиями с личным погребом. Высота потолков составляет 2,63 метра.

Интерьеры подъездов задуманы в светлой гамме с геометричными паттернами в виде «воздушных змеев». Декоративные элементы и графика являются логичным продолжением фасадных решений и объединяют воедино все элементы архитектурной среды.

Квартиры уже поступили в продажу. Стоимость «метра – от 1466 долларов в эквиваленте. Для покупателей действуют рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

«Авиа-квартал» в Новой Боровой – это квартал, где гармонично переплетаются природа, авиационная история места, где ранее располагался музей Авиации и аэродром Боровая, и современные стандарты комфортной жизни. Новый дом продолжает эту философию, предлагая жителям не просто недвижимость, а уникальную среду для жизни», – отмечают в компании «А-100 Девелопмент».

Основной темой для благоустройства дворового пространства стало редкое и красивое природное явление – серебристые облака, которые образуются на высоте около 80 км над Землей. Их причудливая форма, напоминающая волны и водовороты, вдохновила архитекторов на создание уникального благоустройства: вместо одной главной дорожки здесь сформирована целая «паутинка» из путей, плавно огибающих зеленые зоны.

Для детей будет оборудована игровая площадка по мотивам сказки «Джек и бобовый стебель». Ее центральным элементом станет «облачный» навес с качелями и канатами для лазания, а роль волшебного стебля выполнит дерево. Сама площадка будет включать в себя песочницу, пружинные качалки, горку и батут. Дополнительные качели разместят в лесной зоне – уже для более спокойного отдыха.