10.09.2025
Экономика РБ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА BELARUS TRACTORS БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДЕНЬ ГОРОДА МИНСКА В ПАРКЕ НА СТОЛЕТОВА
10:48 10.09.2025
В парке экстремальных видов спорта на ул. Столетова в День города Минска, 13 сентября, будет работать интерактивная площадка BELARUS TRACTORS. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник отдела идеологической и информационной работы Наталия Карпенко.
«В программе — познавательно-развлекательные игры для детей. Участникам выдадим «расчетный листок» и предложим выполнить 8 заданий. Тем, кто справится со всеми, гарантируем… хорошее настроение! И сувенир от BELARUS TRACTORS», — поделилась Наталия Карпенко.
Кроме того, на площадке будут представлены флагманские модели тракторов: BELARUS 82.3, 1222.3 и 1523.3. Также будет работать комбинат общественного питания ОАО «МТЗ», который предложит гостям праздника шашлык и другую продукцию собственного производства. Интерактивная площадка BELARUS TRACTORS будет работать с 12:00 до 18:00.
