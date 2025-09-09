ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА BELARUS TRACTORS БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДЕНЬ ГОРОДА МИНСКА В ПАРКЕ НА СТОЛЕТОВА


10:48 10.09.2025

В парке экстремальных видов спорта на ул. Столетова в День города Минска, 13 сентября, будет работать интерактивная площадка BELARUS TRACTORS. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник отдела идеологической и информационной работы Наталия Карпенко.

«В программе — познавательно-развлекательные игры для детей. Участникам выдадим «расчетный листок» и предложим выполнить 8 заданий. Тем, кто справится со всеми, гарантируем… хорошее настроение! И сувенир от BELARUS TRACTORS», — поделилась Наталия Карпенко.

Кроме того, на площадке будут представлены флагманские модели тракторов: BELARUS 82.3, 1222.3 и 1523.3. Также будет работать комбинат общественного питания ОАО «МТЗ», который предложит гостям праздника шашлык и другую продукцию собственного производства. Интерактивная площадка BELARUS TRACTORS будет работать с 12:00 до 18:00.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
валюта курс
EUR 3.5999
USD 3.0592
RUB 3.6641
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5880 +0.048
USD 3.0592 +0.0378
RUB 3.6641 -0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5850
USD 3.0620 3.0750
RUB 3.6400 3.6490
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 98.0000 98.5000
USD/RUB 84.0000 84.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте