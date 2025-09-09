Ученые БГУ расширили линейку функциональных пищевых продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, она включает уникальные фитокомплекс обогатительный «Маяк» и смесь пряно-ароматическую витаминизированную «Фрегат». На сегодняшний день в Беларуси с их применением изготавливаются два вида хлеба: «Вкус дня» обогащенный, «Фрегат», а также 10 наименований мясных изделий. Уникальность представленных ингредиентов заключена в антиоксидантных свойствах, которые оказывают профилактическое действие на нервную систему в условиях эмоционального напряжения.

Кроме того, они способствуют восстановлению организма в постсрессорный период. Пищевых добавок с данными характеристиками до настоящего времени в отечественной промышленности не было. К слову, смесь «Фрегат» состоит из корицы, шалфея, имбиря в комплексе с витаминами группы В. Эффект данной композиции проявляется в повышении степени антиоксидантной защиты. Фитокомплекс «Маяк» составлен на основе пажитника, белого перца, кориандра с добавлением магния. Результаты проведенных медико-биологических исследований выявили его антистрессорные эффекты.

Разработка в БГУ функциональных пищевых добавок обусловлена необходимостью производства продуктов, повышающих качество жизни за счет востребованной и доказанной направленности действия. Установлено, что такие изделия положительно влияют на здоровье, питательны и имеют высокие вкусовые качества. Их потребление не является лечебным, но помогает предупредить болезни и замедлить старение человека и выступает наиболее удобным способом массовой профилактики значимых заболеваний населения. В настоящее время в Беларуси производство диетической продукции имеет большой потенциал. При активном участии ученых БГУ разработано значительное количество функциональных пищевых ингредиентов.

Над представленными фитокомплексом «Маяк» и смесью «Фрегат» в БГУ работают сотрудники научно-производственного центра пищевых технологий УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» под руководством Татьяны Мадзиевской. Представленные разработки получили в 2025 году высокую оценку на конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в рамках 31-й международной выставки высоких технологий и инноваций в научно-технической сфере «HI-TECH 2025», где были удостоены диплома I степени с вручением золотой медали.

Приобрести готовую продукцию можно в специализированных магазинах хлебозаводов №3 и №5, сети магазинов «Соседи» и на Минском Комаровском рынке.