Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО: УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ


16:25 09.09.2025

Ускоренными темпами идет девалютизация экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

«Ускоренными темпами идет девалютизация экономики.Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41 % в декабре 2020 года до 63 % в июле 2025-го. Если проще – каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по $30 млн», – сказал президент.

«Когда люди государству доверяют – они несут свои деньги в банк. И надо отметить, что в последнее время достигнуты неплохие результаты. С 2021 года срочные вклады юридических и физических лиц в белорусских рублях возросли почти в три раза», – заявил Александр Лукашенко.

Особое внимание, подчеркнул президент, следует уделить формированию долгосрочных ресурсов. Приоритетом для банков должно стать привлечение средств на срок свыше трех лет, добавил он.

«Нужно выстроить систему работы для привлечения таких ресурсов на наиболее привлекательных для наших граждан условиях. Возможно, для этого потребуются новые и смелые решения. Думаю, здесь есть куда двигаться», – сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем, обратил внимание Глава государства, не стоит забывать и о других источниках – привлечение зарубежного капитала, а также собственные ресурсы, в том числе прибыль. «А прибыль банковская система получает неплохую. Но распоряжаться ею надо ответственно. Эти деньги не должны проедаться или уходить полностью годовыми бонусами топ-менеджерам, а должны возвращаться в экономику», – подчеркнул Глава государства.

В этой связи президент поручил направлять их на финансирование экономического развития – в первую очередь на проекты, создающие добавленную стоимость.

«Регулятору следует обеспечить все условия, чтобы банки могли беспрепятственно формировать ресурсную базу в необходимом объеме. Количество денег в стране должно соответствовать реальным потребностям экономики и не приводить к росту цен. В этой связи задача Национального банка – усилить контроль за денежным предложением», – сказал белорусский лидер.
