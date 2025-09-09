Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

«В целях привлечения в экономику дополнительных ресурсов для реализации инвестиционных программ Национальному банку с участием банков и госорганов целесообразно проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в Беларуси «неоднократно подступались» к таким группам. В 1995 году был принят указ, а в 1999 году – специальный закон, который, по словам Президента, в 2012 году сошел на нет.

«Создание ФПГ будет способствовать формированию новой системы инвестирования, более эффективному задействованию финансовых активов банков как потенциальных инвесторов», – считает Александр Лукашенко.

К финансированию инвестиций, подчеркнул он, должны активнее подключаться не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации, которым следует внедрять новые финансовые инструменты поддержки. Главный критерий при этом – рост их доли в ВВП.

«Кстати, у нас был эксперимент, когда ОАО «АСБ Беларусбанк» получило акции ОАО «Белшина». Ну, и результат? С учетом того, что экспорт шин упал на 20 %, опыт не очень удачный. Может быть, нет. Сегодня доложите», – добавил Александр Лукашенко.