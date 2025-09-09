ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС СОЗДАНИЯ В БЕЛАРУСИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП


15:24 09.09.2025

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

«В целях привлечения в экономику дополнительных ресурсов для реализации инвестиционных программ Национальному банку с участием банков и госорганов целесообразно проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в Беларуси «неоднократно подступались» к таким группам. В 1995 году был принят указ, а в 1999 году – специальный закон, который, по словам Президента, в 2012 году сошел на нет.

«Создание ФПГ будет способствовать формированию новой системы инвестирования, более эффективному задействованию финансовых активов банков как потенциальных инвесторов», – считает Александр Лукашенко.

К финансированию инвестиций, подчеркнул он, должны активнее подключаться не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации, которым следует внедрять новые финансовые инструменты поддержки. Главный критерий при этом – рост их доли в ВВП.

«Кстати, у нас был эксперимент, когда ОАО «АСБ Беларусбанк» получило акции ОАО «Белшина». Ну, и результат? С учетом того, что экспорт шин упал на 20 %, опыт не очень удачный. Может быть, нет. Сегодня доложите», – добавил Александр Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
валюта курс
EUR 3.5999
USD 3.0592
RUB 3.6641
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5880 +0.048
USD 3.0592 +0.0378
RUB 3.6641 -0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5350 3.5500
USD 3.0350 3.0350
RUB 3.6510 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 96.5000 97.5000
USD/RUB 82.7000 83.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте