Экономика РБ


ОКОЛО 9,7 ТЫС. ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТРЕМОНТИРОВАНО ВАГОННЫМИ ДЕПО БЖД ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА


15:09 09.09.2025

Вагонными депо БЖД за 8 месяцев текущего года отремонтировано 9,7 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 7 тыс. собственности других предприятий как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, сообщает пресс-центр Белорусская железная дорогая.

Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться услугами предприятий вагоноремонтного комплекса новым клиентам, нуждающимся в надежном партнере, гарантирующем высокое качество проведения работ.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
валюта курс
EUR 3.5999
USD 3.0592
RUB 3.6641
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5880 +0.048
USD 3.0592 +0.0378
RUB 3.6641 -0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5350 3.5500
USD 3.0350 3.0350
RUB 3.6510 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 96.5000 97.5000
USD/RUB 82.7000 83.1500
подробнее
