|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОКОЛО 9,7 ТЫС. ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТРЕМОНТИРОВАНО ВАГОННЫМИ ДЕПО БЖД ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
15:09 09.09.2025
Вагонными депо БЖД за 8 месяцев текущего года отремонтировано 9,7 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 7 тыс. собственности других предприятий как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, сообщает пресс-центр Белорусская железная дорогая.
Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться услугами предприятий вагоноремонтного комплекса новым клиентам, нуждающимся в надежном партнере, гарантирующем высокое качество проведения работ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
Курсы в банках
на 09.09.2025
Конвертация в банках
на 09.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте