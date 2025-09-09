Экономика РБ

ОКОЛО 9,7 ТЫС. ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТРЕМОНТИРОВАНО ВАГОННЫМИ ДЕПО БЖД ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

15:09 09.09.2025 Вагонными депо БЖД за 8 месяцев текущего года отремонтировано 9,7 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 7 тыс. собственности других предприятий как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь, сообщает пресс-центр Белорусская железная дорогая. Белорусская железная дорога предлагает воспользоваться услугами предприятий вагоноремонтного комплекса новым клиентам, нуждающимся в надежном партнере, гарантирующем высокое качество проведения работ.