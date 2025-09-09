|О компании
|09.09.2025
Экономика РБ
ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ РАСШИРИТЬ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ
14:39 09.09.2025
Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков, которая является одним из важнейших направлений цифрового развития национальной экономики, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, использование токенов в финансовой сфере позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами.
«Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил $1,7 млрд. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь $3 млрд», – заявил Глава государства.
Президент подчеркнул, что рынок такой величины требует прозрачности, эффективного регулирования и разумного контроля. «Правительству и Национальному банку соответствующие поручения даны. Действуйте», – добавил Глава государства.
