ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ РАСШИРИТЬ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ


14:39 09.09.2025

Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков, которая является одним из важнейших направлений цифрового развития национальной экономики, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, использование токенов в финансовой сфере позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами.

«Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил $1,7 млрд. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь $3 млрд», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что рынок такой величины требует прозрачности, эффективного регулирования и разумного контроля. «Правительству и Национальному банку соответствующие поручения даны. Действуйте», – добавил Глава государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
валюта курс
EUR 3.5999
USD 3.0592
RUB 3.6641
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5880 +0.048
USD 3.0592 +0.0378
RUB 3.6641 -0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5350 3.5500
USD 3.0350 3.0350
RUB 3.6510 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 96.5000 97.5000
USD/RUB 82.7000 83.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте