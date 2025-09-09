ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
09.09.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО: ЗВР ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ НА УРОВНЕ, ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ


14:24 09.09.2025

Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке золотовалютные резервы поддерживались на уровне, достаточном для стабильной работы экономики. Об этом он заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, – это объем золотовалютных резервов.

На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на $5 млрд.

«Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя, – обратил внимание Президент. – И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты».

Глава государства подчеркнул, что ситуация на валютном рынке должна оставаться контролируемой. При этом по-прежнему необходимо не допускать чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

«Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система – все должны грамотно и четко выполнять свои функции, – обратил внимание белорусский лидер. – Ваша задача – обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка».

В этой связи Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). «Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, – заметил Александр Лукашенко. – Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2025
валюта курс
EUR 3.5999
USD 3.0592
RUB 3.6641
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5880 +0.048
USD 3.0592 +0.0378
RUB 3.6641 -0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5350 3.5500
USD 3.0350 3.0350
RUB 3.6510 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 96.5000 97.5000
USD/RUB 82.7000 83.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
