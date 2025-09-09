Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке золотовалютные резервы поддерживались на уровне, достаточном для стабильной работы экономики. Об этом он заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, – это объем золотовалютных резервов.

На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на $5 млрд.

«Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя, – обратил внимание Президент. – И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты».

Глава государства подчеркнул, что ситуация на валютном рынке должна оставаться контролируемой. При этом по-прежнему необходимо не допускать чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

«Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система – все должны грамотно и четко выполнять свои функции, – обратил внимание белорусский лидер. – Ваша задача – обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка».

В этой связи Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). «Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, – заметил Александр Лукашенко. – Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать».