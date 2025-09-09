|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ
14:07 09.09.2025
Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.
«Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить, – потребовал Глава государства. – И роль Нацбанка в этом процессе вообще пока слабо прослеживается. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения».
«Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям – для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения», – пояснил Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что первостепенная задача – Нацбанка и всей системы – поддержание ценовой стабильности.
На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4 %. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентного пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр – не выше 5 %.
Говоря об основных задачах для банковско-финансовой системы, Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить финансовую стабильность.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2025
Курсы в банках
на 09.09.2025
Конвертация в банках
на 09.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте