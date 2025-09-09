ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ


14:07 09.09.2025

Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает пресс-служба президента.

«Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить, – потребовал Глава государства. – И роль Нацбанка в этом процессе вообще пока слабо прослеживается. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения».

«Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям – для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения», – пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что первостепенная задача – Нацбанка и всей системы – поддержание ценовой стабильности.

На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4 %. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентного пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр – не выше 5 %.

Говоря об основных задачах для банковско-финансовой системы, Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить финансовую стабильность.
