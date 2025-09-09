Шестьдесят проектов уже стали частью пула «Региональной инициативы». Об этом заявил заместитель начальника главного управления инвестиционной и строительной деятельности Минэкономики Виктор Войтехович в интервью телеканалу «Столичное телевидение», цитирует пресс-служба экономического ведомства.

Как отметил в беседе с журналистом представитель Минэкономики, «Региональная инициатива» стартовала в 2025-м году и является продолжением концепции «Один район–один проект», так как ее цель схожа – создание новых предприятий и производств в малых населенных пунктах.

Замначальника главного управления также напомнил о требованиях к проектам, претендующим на участие в «Региональной инициативе».

Первое – проект реализуется за пределами столицы, областных центров и прилегающих к ним районов. Второе – это должно быть новое предприятие либо новый продукт на модернизированном производстве. И третье – трудоустройство не менее 5 человек. Бизнес-идеи, которые соответствуют вышеназванным критериям, могут рассчитывать на поддержку всего под 8 % годовых. Для аграрных районов условия еще выгоднее – 6,5 %.

Ранее круг участников ограничивался субъектами малого и среднего предпринимательства, но сейчас возможность подать заявки есть и у крупного бизнеса. Также действует лимит льготного кредитования – не более 30 млн рублей для одного инвестпроекта.

«На сегодняшний день частью «Региональной инициативы» стало 60 проектов с объемом финансирования 680 млн. рублей планами создания более 1,3 тыс. рабочих мест. Каждый пятый из них уже получил финансирование со стороны банков и воплощается в жизнь», – резюмировал Виктор Войтехович.