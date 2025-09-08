|О компании
|09.09.2025
Экономика РБ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА ПО БЖД ВО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ СООБЩЕНИИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 9%
12:46 09.09.2025
По итогам 8 месяцев 2025 года объем перевозок зерна по Белорусской железной дороге во внутриреспубликанском сообщении вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил порядка 500 тыс. тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, рост достигнут за счет погрузки пшеницы, семян масленичных культур, зерна кукурузы, солода и овса.
Основной пик погрузки приходится на август – месяц активной уборочной кампании.
В условиях высокого урожая 2025 года Белорусская железная дорога вносит свой вклад в организацию перевозок зерновых культур, обеспечивая заявленные объемы подвижным составом и контроль за своевременным продвижением вагонов по инфраструктуре.
