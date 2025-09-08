Министерство связи и информатизации проводит профессиональное обсуждение нового проекта профессионального стандарта: проект профтандарта «Инженер средств радио и телевидения (радиочастотной службы)» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников; необходимых при выполнении работ по техническому обслуживанию радиотелевизионного передающего оборудования, оборудования сети распределения телевизионного и звукового вещания, оборудования земных станций спутниковой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и нфоратизации, в ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат:

достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;

обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;

правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);

иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.

Замечания (предложения) по проекту просим направлять на электронный адрес: или .

Профессиональное обсуждение продлится до 8 октября 2025 г.