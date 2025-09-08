|О компании
|09.09.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНСВЯЗИ ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРОЕКТА ПРОФСТАНДАРТА
12:27 09.09.2025
Министерство связи и информатизации проводит профессиональное обсуждение нового проекта профессионального стандарта: проект профтандарта «Инженер средств радио и телевидения (радиочастотной службы)» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников; необходимых при выполнении работ по техническому обслуживанию радиотелевизионного передающего оборудования, оборудования сети распределения телевизионного и звукового вещания, оборудования земных станций спутниковой связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и нфоратизации, в ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат:
достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;
обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;
обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;
правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);
иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.
Замечания (предложения) по проекту просим направлять на электронный адрес: или .
Профессиональное обсуждение продлится до 8 октября 2025 г.
