ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСВЯЗИ ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРОЕКТА ПРОФСТАНДАРТА


12:27 09.09.2025

Министерство связи и информатизации проводит профессиональное обсуждение нового проекта профессионального стандарта: проект профтандарта «Инженер средств радио и телевидения (радиочастотной службы)» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников; необходимых при выполнении работ по техническому обслуживанию радиотелевизионного передающего оборудования, оборудования сети распределения телевизионного и звукового вещания, оборудования земных станций спутниковой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и нфоратизации, в ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат:

достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;

обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;

правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);

иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.

Замечания (предложения) по проекту просим направлять на электронный адрес: или .

Профессиональное обсуждение продлится до 8 октября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
валюта курс
EUR 3.5421
USD 3.0214
RUB 3.6893
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0
USD 3.0214 +0.012
RUB 3.6893 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5350 3.5500
USD 3.0350 3.0350
RUB 3.6510 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 96.5000 97.5000
USD/RUB 82.7000 83.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте