С учетом опубликованной в сети Интернет информации о первом магазине без «ценников» МАРТ провел мониторинг магазина «Мегатоп» в ТОЦ «Авиа Молл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на пути к инновациям и современным технологиям в торговом объекте все-таки не обеспечено наличие ценников на товары и не обеспечено своевременное доведение до покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, что предусмотрено законодательством о торговле.

МАРТ выдал рекомендацию ООО «Джаззз Трейд» для устранения выявленных нарушений (недостатков), её исполнение - на контроле.