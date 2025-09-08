|О компании
|09.09.2025
Экономика РБ
МАРТ ПРОВЕРИЛ ПЕРВЫЙ МАГАЗИН БЕЗ ЦЕННИКОВ В МИНСКЕ
12:05 09.09.2025
С учетом опубликованной в сети Интернет информации о первом магазине без «ценников» МАРТ провел мониторинг магазина «Мегатоп» в ТОЦ «Авиа Молл».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на пути к инновациям и современным технологиям в торговом объекте все-таки не обеспечено наличие ценников на товары и не обеспечено своевременное доведение до покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, что предусмотрено законодательством о торговле.
МАРТ выдал рекомендацию ООО «Джаззз Трейд» для устранения выявленных нарушений (недостатков), её исполнение - на контроле.
Напомним
Напомним: Megatop открыл в ТРЦ «Авиа Молл» первый флагманский супермаркет без ценников. Вместо них – штрихкоды и QR-коды. Цены моделей можно узнать с помощью экранов-чекеров или смартфона.
