РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА СТАРТУЕТ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

11:19 09.09.2025 Республиканская олимпиада по учебным предметам 2025/2026 учебного года стартует уже в сентябре. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в новом учебном году традиционно состоится республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. Это отличная возможность показать свои знания, развить творческие способности и сделать уверенный шаг к будущей профессии. Цели олимпиады: повышение интереса к учебным предметам, развитие творческих способностей и углубление знаний, содействие самореализации учащихся.