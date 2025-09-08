|О компании
|09.09.2025
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИКВИДИРОВАЛИ 24 ВОЗГОРАНИЯ В ЛЕСАХ
11:04 09.09.2025
За прошедшую неделю работники лесного хозяйства ликвидировали 24 возгорания в лесах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, благодаря слаженным и профессиональным действиям работников лесхозов все очаги были выявлены и локализованы на ранней стадии. Общая площадь возгораний составила 1,2 га.
Наиболее количество возгораний - 13 - было зафиксировано в Брестской области. Помимо этого 6 раз на тушение возгораний выезжали работники лесхозов Гомельской области, 4 - Могилевской, 1 - Минской области.
В конце прошлой неделе напряженная обстановка сложилась на украино-белорусской границе. Буквально в 200 метрах от лесного фонда Лельчицкого лесхоза полыхал огонь. Работники лесхоза провели необходимые предупредительные мероприятия - к счастью, огонь на белорусскую сторону не перешел.
