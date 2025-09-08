ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ ЮРЛИЦО ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ


10:57 09.09.2025

Прокуратура Московского района г.Минска, установив в ходе надзора за соблюдением антикоррупционных норм факты передачи материальных ценностей государственным должностным лицам от имени коммерческой организации в ее интересах, составила протоколы по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, в частности, директор юридического лица передал двум государственным должностным лицам в качестве взяток материальные ценности на сумму 1 800 рублей за обеспечение организации заключения договоров на выполнение работ, беспрепятственную приемку выполненных работ.

В отношении представителя юридического лица вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за дачу взятки по ст.431 Уголовного кодекса в связи с наличием оснований для его освобождения от уголовной ответственности. При этом государственные должностные лица, получившие взятку, приговором суда Московского района г.Минска привлечены к ответственности по ч.1 ст.430 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса.

Справочно. Статьей 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за передачу материальных ценностей либо предоставление выгод имущественного характера от имени или в интересах юридического лица должностному лицу для него самого или его близких, которые передаются (предоставляются) исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах такого юридического лица какого-либо действия, которое это должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий, если действия лица, совершившего такие передачу или предоставление, образуют состав преступления, предусмотренного ст.431 Уголовного кодекса, установленный процессуальным решением.

В соответствии с примечанием к указанной статье вступивший в законную силу приговор суда является процессуальным решением, устанавливающим факт совершения вменяемого административного правонарушения.

Постановлением экономического суда города Минска юридическое лицо привлечено к ответственности по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнуто штрафу в размере 120% от предоставленных выгод имущественного характера (2 160 рублей).
