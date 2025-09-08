ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНОБРАЗОВАНИЯ ПОДДЕРЖАЛО ГРАНТАМИ ОКОЛО 20 МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ


10:26 09.09.2025

Министерство образования Беларуси подвело итоги конкурса отдельных проектов научно-исследовательских работ, представляемых подчинёнными государственными научными организациями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, финансовую поддержку на 2025-2026 годы получили 28 перспективных проектов.

Особое внимание – молодым учёным. Министерство продолжает активно поддерживать научный потенциал нового поколения: 16 из 28 финансируемых проектов будут реализованы учёными в возрасте до 35 лет. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки молодых исследователей и их способности решать сложные междисциплинарные задачи.

Проекты охватывают ключевые направления научно-технологического развития страны:

Информационные технологии и кибербезопасность: разработка нейросетевых алгоритмов для анализа аэрокосмических данных, методов энтропийного анализа источников случайности, инструментов для выявления уязвимостей в системах защиты информации и блокировки программ-вымогателей.

Материаловедение и химические науки: создание функциональных композитных материалов для космической техники, полифункциональных железосодержащих материалов для очистки воды, новых эластомерных композиций на основе природного сырья, а также материалов с выраженной структурной окраской.

Биологические и экологические науки: изучение природных феромонов вредителей для экологичного мониторинга, разработка систем биологической очистки воды, обоснование использования биомаркеров для оценки загрязнения водоёмов.

Машиностроение и передовые технологии: разработка высокоскоростных режущих инструментов с применением 3D-печати, методов упрочнения инструментальной оснастки с помощью плазмы и тлеющего разряда, способов повышения прочности металлокорда для автомобильных шин.

Педагогика и социальные науки: интеграция инструментов ИИ в процесс обучения педагогов, разработка программы мониторинга положения детей-сирот, формирование экономической культуры студенчества, создание интерактивных учебных материалов по искусству и трудовому обучению.

Финансирование проектов направлено на решение фундаментальных и прикладных задач, развитие научных школ, создание наукоёмкой и инновационной продукции мирового уровня, а также на укрепление научно-технологического суверенитета Беларуси.
