В автоцентр «ДрайвМоторс» поступила крупная партия компактных кроссоверов BYD Yuan Up с европейским дизайном от бывшего дизайнера Audi и Alfa Romeo.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автоцентра, автомобили полностью русифицированы, к ним дается трехлетняя гарантия. В Беларуси они обойдутся от 49 900 рублей. Спрос на модель большой: покупателям советуют звонить напрямую в автоцентр (+375-44-734-70-00).

Кроссовер сочетает в себе европейский дизайн и адаптированную под климатические условия «зимнюю» батарею Blade. Аккумулятор сохраняет емкость при низких температурах, что делает автомобиль предсказуемым и надежным в условиях суровой зимы.

Максимальный запас хода составляет 401 км по циклу CLTC. Быстрый режим зарядки мощностью 65 кВт позволяет восполнить 80% емкости всего за 30 минут, что для сегмента городских кроссоверов является весьма высоким показателем.

Экстерьер BYD Yuan Up разрабатывался Вольфгангом Эггером, бывшим дизайнером Audi и Alfa Romeo. Он попытался сочетать элегантность и практичность. Багажное отделение при разложенном заднем ряде достигает внушительных 1 320 литров.

В дороге помогают множество ассистентов: интеллектуальная система торможения, дистанционное управление парковкой и панорамное изображение вокруг авто. Для удобства предусмотрена проекция на лобовое стекло.

Внутри кроссовера внедрена система DiLink 100 с 12,8-дюймовым центральным экраном, поддержкой 5G и полноценным голосовым помощником. Дополнительно доступна мультимедийная система с караоке.

«Спрос на доступные электромобили в Беларуси уверенно растет, и мы решили поддержать этот тренд, привезя BYD Yuan Up. Этот компактный кроссовер уже знаком белорусам — он привлекает европейским дизайном и продуманной «начинкой». Благодаря впечатляющим характеристикам и разумной цене мы уверены, что он придется по вкусу многим. Автомобиль полностью русифицирован, идет с трехлетней гарантией и доступен по удобным условиям кредитования», — рассказывают в автоцентре «ДрайвМоторс».

BYD Yuan Up доступен в Минске по цене от 49 900 рублей с учетом скидки по программе Trade-in. Все автомобили русифицированы и сопровождаются гарантией на 3 года или 100 000 км пробега. Предусмотрен и «ДрайвМоторс Assistance» — поддержка на дороге и услуги эвакуатора.

На BYD Yuan Up в «ДрайвМоторс» оформляют 10-летние кредиты без первоначального взноса. Первые шесть месяцев действует льготная ставка 9,75%, далее — 18% годовых. Также доступен лизинг с минимальной ставкой всего 0,01% рублей на весь период.