Экономика РБ

НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД НАЗНАЧЕН ИВАН НОВИКОВ

10:14 09.09.2025 Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Соответствующий указ №325 подписал 8 сентября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.