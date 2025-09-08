|О компании
|09.09.2025
Экономика РБ
НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД НАЗНАЧЕН ИВАН НОВИКОВ
10:14 09.09.2025
Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Соответствующий указ №325 подписал 8 сентября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
