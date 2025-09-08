|О компании
|09.09.2025
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛО НА 1,2%
09:01 09.09.2025
В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 19 221 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января-июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 32,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 15,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 3%, в обрабатывающей промышленности сократился на 0,9%.
