Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛО НА 1,2%


09:01 09.09.2025

В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 19 221 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 32,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 15,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 3%, в обрабатывающей промышленности сократился на 0,9%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
валюта курс
EUR 3.5421
USD 3.0214
RUB 3.6893
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0
USD 3.0214 +0.012
RUB 3.6893 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5200
USD 3.0050 3.0150
RUB 3.6730 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 95.4000 96.0000
USD/RUB 81.3600 82.4000
подробнее
