В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 19 221 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 32,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 15,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 3%, в обрабатывающей промышленности сократился на 0,9%.