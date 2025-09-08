В последнее время в глобальной компьютерной сети Интернет фиксируется деятельность незаконных сервисов онлайн-заимствования, которые предлагают физическим лицам заключать договоры займа и проводить по ним расчеты в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

"Обращаем внимание, что в Беларуси деятельность по созданию условий для заключения договоров займа денежных средств посредством сервисов онлайн-заимствования вправе осуществлять только операторы сервисов онлайн-заимствования. Указанные коммерческие организации должны быть зарегистрированы в Республике Беларусь и включены в соответствующий реестр , опубликованный на сайте Национального банка Республики Беларусь.

Деятельность организаций, не включенных в указанный реестр, является незаконной.

Использование гражданами услуг незарегистрированных операторов сервисов онлайн-заимствования может привести не только к финансовым потерям, но и к рискам вовлечения в различные мошеннические схемы", - говорится в сообщении регулятора.