|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЮТСЯ СЛУЧАИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАКОННЫХ СЕРВИСОВ ОНЛАЙН-ЗАИМСТВОВАНИЯ
17:02 08.09.2025
В последнее время в глобальной компьютерной сети Интернет фиксируется деятельность незаконных сервисов онлайн-заимствования, которые предлагают физическим лицам заключать договоры займа и проводить по ним расчеты в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
"Обращаем внимание, что в Беларуси деятельность по созданию условий для заключения договоров займа денежных средств посредством сервисов онлайн-заимствования вправе осуществлять только операторы сервисов онлайн-заимствования. Указанные коммерческие организации должны быть зарегистрированы в Республике Беларусь и включены в соответствующий реестр , опубликованный на сайте Национального банка Республики Беларусь.
Деятельность организаций, не включенных в указанный реестр, является незаконной.
Использование гражданами услуг незарегистрированных операторов сервисов онлайн-заимствования может привести не только к финансовым потерям, но и к рискам вовлечения в различные мошеннические схемы", - говорится в сообщении регулятора.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
Курсы в банках
на 08.09.2025
Конвертация в банках
на 08.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте