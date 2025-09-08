|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 4%
14:18 08.09.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-июле 2025 года в текущих ценах составил 51,7 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4% к уровню января-июля 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
Курсы в банках
на 08.09.2025
Конвертация в банках
на 08.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте