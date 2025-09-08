ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
08.09.2025   
Экономика РБ


ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 4%


14:18 08.09.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-июле 2025 года в текущих ценах составил 51,7 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4% к уровню января-июля 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
валюта курс
EUR 3.5421
USD 3.0214
RUB 3.6893
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0
USD 3.0214 +0.012
RUB 3.6893 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.5100
USD 2.9970 3.0000
RUB 3.6800 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 94.8000 95.3000
USD/RUB 81.1000 81.5500
подробнее
