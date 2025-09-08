Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 4%

14:18 08.09.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-июле 2025 года в текущих ценах составил 51,7 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4% к уровню января-июля 2024 г.