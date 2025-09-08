|О компании
08.09.2025
Экономика РБ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ: КЛЮЧЕВОЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИНСКА - НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
14:02 08.09.2025
Ключевой резерв для развития Пинска – новые производственные инвестпроекты Об этом заявил 6 сентября 2025г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Пинский район, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Руководитель Министерства посетил территорию промышленного парка, где ознакомился с ходом строительства инженерной инфраструктуры. По мнению министра экономики, сегодня инвесторы ориентируется не только на преференции, но и на оперативность решения процедурных вопросов и доступность площадок, позволяющих быстро запустить производство.
«Возможность начать работу буквально «день в день» – подключить оборудование и начать выпускать продукцию – это серьёзное конкурентное преимущество. Такой пилотный проект реализуется сегодня в Пинске», – отметил Юрий Чеботарь.
Министр выразил уверенность, что в новой пятилетке промышленный парк станет драйвером развития и укрепит статус Пинска как ведущего индустриального центра Белорусского Полесья.
Рабочий день главы экономического ведомства продолжился посещением ряда организаций Пинска, реализующих инвестиционные проекты.
В рамках инициативы «Один район–один проект» завершается модернизация производства ООО «Зубр Энерджи». Предприятие «Стэнлес» успешно расширило свои мощности по производству мебели. В перспективных планах группы компаний 1AK-GROUP – строительство завода по выпуску пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей. А в Пинской центральной больнице скоро появится новый инфекционный корпус.
«Каждая такая история успеха – не только вклад в экономику региона, но и формирование позитивного инвестиционного имиджа. Это помогает привлекать новые проекты.
Не менее важно, чтобы жители чувствовали реальные изменения: город должен становиться удобнее, современнее, комфортнее. В ближайшие годы предстоит многое сделать в части совершенствования социальной и транспортной инфраструктуры, строительства жилья и благоустройства», – подчеркнул министр.
