Экономика РБ


МИНИСТР ЭКОНОМИКИ: КЛЮЧЕВОЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИНСКА - НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ


14:02 08.09.2025

Ключевой резерв для развития Пинска – новые производственные инвестпроекты Об этом заявил 6 сентября 2025г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Пинский район, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель Министерства посетил территорию промышленного парка, где ознакомился с ходом строительства инженерной инфраструктуры. По мнению министра экономики, сегодня инвесторы ориентируется не только на преференции, но и на оперативность решения процедурных вопросов и доступность площадок, позволяющих быстро запустить производство.

«Возможность начать работу буквально «день в день» – подключить оборудование и начать выпускать продукцию – это серьёзное конкурентное преимущество. Такой пилотный проект реализуется сегодня в Пинске», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр выразил уверенность, что в новой пятилетке промышленный парк станет драйвером развития и укрепит статус Пинска как ведущего индустриального центра Белорусского Полесья.

Рабочий день главы экономического ведомства продолжился посещением ряда организаций Пинска, реализующих инвестиционные проекты.

В рамках инициативы «Один район–один проект» завершается модернизация производства ООО «Зубр Энерджи». Предприятие «Стэнлес» успешно расширило свои мощности по производству мебели. В перспективных планах группы компаний 1AK-GROUP – строительство завода по выпуску пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей. А в Пинской центральной больнице скоро появится новый инфекционный корпус.

«Каждая такая история успеха – не только вклад в экономику региона, но и формирование позитивного инвестиционного имиджа. Это помогает привлекать новые проекты.

Не менее важно, чтобы жители чувствовали реальные изменения: город должен становиться удобнее, современнее, комфортнее. В ближайшие годы предстоит многое сделать в части совершенствования социальной и транспортной инфраструктуры, строительства жилья и благоустройства», – подчеркнул министр.
