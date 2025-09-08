|О компании
|08.09.2025
Экономика РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИТ ТЕХНИКУ BELARUS НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ»
13:57 08.09.2025
Минский тракторный завод представит несколько единиц техники на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо». Об этом «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления протокола и рекламы маркетинг-центра МТЗ Сергей Петухов.
«У Минского тракторного завода будет две площадки. На одной, которая расположится внутри выставочного центра, мы установим трактор 1222.3, удостоенный Государственного знака качества. На открытой площадке представим самый мощный в мире колесный трактор в классической компоновке BELARUS 5425, а также модели 82.3, 1523, 2023, 3522 и трактор лесохозяйственный BELARUS ТЛ 120», — рассказал Сергей Петухов.
Выставка «ИННОПРОМ» пройдет в Беларуси впервые. Заявлено более 400 компаний-экспонентов, ожидается свыше 10 тысяч посетителей. В рамках деловой программы состоятся специализированные сессии и круглые столы, посвященные актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере инноваций в промышленности и развития технологического партнерства. Ключевым мероприятием станет главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».
