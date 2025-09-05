|О компании
|08.09.2025
Экономика РБ
НА БУТБ С 9 СЕНТЯБРЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОРГИ ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ
13:40 08.09.2025
На БУТБ с 9 сентября 2025 г. в секции перспективных биржевых товаров будут проводиться торги листовым стеклом. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Перечень торгуемых в секции товаров дополнен позициями:
код ТН ВЭД ЕАЭС 7005 - стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах;
код ТН ВЭД ЕАЭС 7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное.
Реализация стекла будет организована на внутреннем рынке и на экспорт:
сессия «Цемент, блоки из ячеистых бетонов, стекло (внутренний рынок, импорт)» - ВТ, ЧТ 10:00
сессия «Цемент, блоки из ячеистых бетонов, щебень, известь, стекло (экспорт)» - ВТ, ЧТ 10:00
Биржевой сбор взимается по ставкам, утвержденным для секции перспективных биржевых товаров.
