На БУТБ с 9 сентября 2025 г. в секции перспективных биржевых товаров будут проводиться торги листовым стеклом. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Перечень торгуемых в секции товаров дополнен позициями:

код ТН ВЭД ЕАЭС 7005 - стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах;

код ТН ВЭД ЕАЭС 7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное.

Реализация стекла будет организована на внутреннем рынке и на экспорт:

сессия «Цемент, блоки из ячеистых бетонов, стекло (внутренний рынок, импорт)» - ВТ, ЧТ 10:00

сессия «Цемент, блоки из ячеистых бетонов, щебень, известь, стекло (экспорт)» - ВТ, ЧТ 10:00

Биржевой сбор взимается по ставкам, утвержденным для секции перспективных биржевых товаров.