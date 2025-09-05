ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: В НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БРЕСТЩИНЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА УСИЛЕНИЕ ПРОМВЕКТОРА


12:37 08.09.2025

В новой региональной программе Брестщины делаем ставку на усиление промышленного вектора Об этом заявил 5 сентября 2025г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Брестскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель министерства принял участие в обсуждении проекта Программы социально-экономического развития области на 2026-2030 годы, проходившем на площадке облисполкома.

Как отметил Юрий Чеботарь, Брестская область – динамично развивающийся регион. На её долю приходится 11,2 % ВВП, почти 12,5 % промышленного производства и 23 % валовой продукции сельского хозяйства.

«Слаженная работа трудовых коллективов и последовательные шаги по развитию реального сектора экономики и социальной сферы позволяют области демонстрировать устойчивый рост. Важно, что руководство региона видит перспективу и активно использует механизмы обновленного законодательства, в том числе и инвестиционного: на сегодня более трети принятых решений о включении инвестпроектов в перечень преференциальных, приходится на Брестскую область», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр акцентировал внимание на необходимости усиления промышленного вектора в новой пятилетней программе.

«Брестчина традиционно сильна в пищевой, перерабатывающей, лёгкой промышленности, деревообработке и производстве стройматериалов. В следующей пятилетке регионом будет продолжена работа по наращиванию потенциала производств на новой технологической базе: планируется реализация более 70 проектов.

В Пинске и Барановичах появятся промышленные парки с готовой инфраструктурой, что позволит оперативно запускать новые производственные проекты и увеличить вклад этих территорий в экономику региона.

Продолжится работа по дальнейшему развитию города-спутника Жабинки.

Особое внимание – Припятскому Полесью. Уже сформирован отдельный портфель инициатив, который превратит эти районы в «территории особых возможностей».

И, разумеется, помним про малые районы – небольшие производства, основанные на местных компетенциях и сырьевой базе, должны появиться и там», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Министр также побывал в Брестском научно-технологическом парке, ознакомился с перспективными разработками его резидентов.

Рабочая поездка главы экономического ведомства продолжилась в Жабинковском районе посещением ряда предприятий.

На ООО «РПКЗ «БелКон» Юрий Чеботарь провел встречу с трудовым коллективом предприятия и ознакомился с ходом реализации проекта по переработке и шоковой заморозке лука, ягод и овощей.

В компании «КонсулИнвест» руководителю Министерства рассказали, как будет воплощаться в жизнь перспективный проект из пула «Региональной инициативы» по созданию производства ветеринарных препаратов.
