Экономика РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ MEGATOP БЕЗ ЦЕННИКОВ


11:41 08.09.2025

Megatop открыл в ТРЦ «Авиа Молл» первый флагманский супермаркет без ценников. Вместо них – штрихкоды и QR-коды. Цены моделей можно узнать с помощью экранов-чекеров или смартфона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, супермаркет занимает около 600 «квадратов». Флагманский магазин получил интерьер в новом концепте: открытые витрины, широкие проходы и селфи-примерочные. В декоре преобладают естественные цвета и материалы. Вокруг – огромные мультимедийные экраны.

Из ключевых отличий – полное отсутствие ценников. Стоимость обуви можно узнать одним из двух способов: первый – поднести штрихкод на бирке или коробке к прайс-чекеру, второй – считать код со смартфона.

«Это экспериментальный подход, ничего такого раньше мы не делали. Но покупатель не остается один на один с товаром. Специалисты всегда рядом: помогают разобраться, показывают, а если надо, то и подсказывают цены. Важно, чтобы люди привыкли к технологии, поэтому консультируем, объясняем и помогаем», – поясняют в Megatop.

Во всех отделах также расположены информационные стенды. С их помощью можно отыскать свой размер обуви и «отложить» пару в любом другом магазине, если вдруг не нашли его на месте.

В магазине представлено более 2200 моделей обуви для всей семьи. Их дополняют уходовые средства и галантерея. Цены на обувь такие: новые коллекции для мужчин и женщин – от 40 рублей, детская спортивная обувь – от 16, а туфли для мальчиков девочек – от 32.

«Идея нового флагманского магазина строится на инновационном развитии. Мы хотим, чтобы шопинг перестал быть рутиной и приносил максимальный комфорт, удовольствие, вдохновение», – отмечают в сети Megatop.

В супермаркете обустроена детская зона, где скоро появятся развивающие бизиборды. В увлекательной форме ребята смогут узнать о разных видах застежек и шнуровок или даже попробовать себя в роли дизайнера обуви. Ребенка можно занять и просмотров мультфильмов.

Всего в сеть Megatop входит около 80 магазинов. Национальный обувной бренд представлен почти во всех крупных и средних городах Беларуси.
