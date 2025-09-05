|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПОСТРОЕНО 6,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:13 08.09.2025
В январе-июле 2025 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 6,5 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 363,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 82,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 22,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 60,4 тыс. квадратных метров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
Курсы в банках
на 08.09.2025
Конвертация в банках
на 08.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте