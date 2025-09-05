|О компании
|08.09.2025
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ
11:11 08.09.2025
Золотовалютные резервы Беларуси впервые превысили $12,4 млрд. на фоне их роста на $470,7 млн в августе 2025 г. , отметили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Основными факторами роста стали наращивание резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на $251,8 млн, а также увеличение стоимости золота в структуре резервов на $224,4 млн на фоне повышения мировых цен (+2,5% за месяц). Уровень золотовалютных резервов увеличивается девятый месяц подряд. С начала года резервы увеличились почти на $3,5 млрд.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
