Экономика РБ

ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ

11:11 08.09.2025 Золотовалютные резервы Беларуси впервые превысили $12,4 млрд. на фоне их роста на $470,7 млн в августе 2025 г. , отметили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР). «Основными факторами роста стали наращивание резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на $251,8 млн, а также увеличение стоимости золота в структуре резервов на $224,4 млн на фоне повышения мировых цен (+2,5% за месяц). Уровень золотовалютных резервов увеличивается девятый месяц подряд. С начала года резервы увеличились почти на $3,5 млрд.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).