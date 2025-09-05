Комитетом госконтроля Минской области совместно с инспекцией Госстандарта в ходе проверки крупной торговой сети выявлены факты реализации небезопасной парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

В трех партиях косметических спреев для тела содержались запрещенные к использованию ингредиенты, чем были нарушены требования техрегламента в сфере безопасности парфюмерно-косметической продукции.

По результатам проверки вынесено предписание о запрете ввоза и обращения в республике данной продукции. Также прекращено действие декларации соответствия на эту продукцию на территории Республики Беларусь.