Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 8,94 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

09:53 08.09.2025 В Беларуси на 8 сентября намолочено 8,945 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,236 млн.тонн, Гродненская – 1,740 млн.тонн, Брестская – 1,679 млн.тонн, Могилевская – 1,252 млн.тонн, Гомельская – 1,047 млн.тонн, Витебская – 991 тыс.тонн. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 98 % площадей, что составляет 2 368 тысячи гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,3 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 651 тысяч тонн – 93 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 129 тыс.га или 9 % запланированного Вытереблено льна на площади более 47 тыс.га, что составляет 99 % запланированных площадей Сахарная свекла убрана с 13 % площадей, что составляет 12 тысяч гектаров. Накопано 608 тыс.тонн корнеплода средней урожайность 474 ц/га, что выше прошлогодней на 40,2 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 8 % площадей, что составляет 78 тысяч гектаров Заготовлено сена 461 тыс.т. – 64% плана. Сенажа – 13 млн. 150 тыс. тонн – 94% плана. Травяных кормов заготовлено 4 млн. 481 тыс.т. – 45% плана Картофеля в стране накопано 101 тысяча тонн. Средняя урожайность составляет 342 ц/га, что выше прошлогодней на 33,1 ц/га