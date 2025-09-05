В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $16 702,6 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – июля 2024 г. на 5,2%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт сократился на 0,9% до $5 721,9 млн., импорт увеличился на 8,8% до $10 980,7млн.