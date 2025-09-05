|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,2%
09:32 08.09.2025
В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $16 702,6 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – июля 2024 г. на 5,2%.
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт сократился на 0,9% до $5 721,9 млн., импорт увеличился на 8,8% до $10 980,7млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
Курсы в банках
на 08.09.2025
Конвертация в банках
на 08.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте