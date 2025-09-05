ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,2%


09:32 08.09.2025

В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $16 702,6 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – июля 2024 г. на 5,2%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт сократился на 0,9% до $5 721,9 млн., импорт увеличился на 8,8% до $10 980,7млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
валюта курс
EUR 3.5173
USD 3.0094
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.5090
USD 2.9950 2.9950
RUB 3.6800 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 94.8000 95.3000
USD/RUB 81.1000 81.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте