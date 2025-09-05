Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание по вопросам развития сферы цифровых знаков, сообщает пресс-служба президента.

Президент напомнил, что Беларусь в числе первых в мире на государственном уровне приняла решение о создании условий для развития цифровых технологий по гражданскому обороту цифровых знаков. Или, как их еще называют, токенов, криптовалюты. В 2017 году Глава государства подписал Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", который вступил в силу в 2018 году и создал беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли, предоставив серьезные конкурентные преимущества стране в формировании цифровой экономики.

"Тогда, в 2017 году, многие, мягко говоря, скептически воспринимали решение, поскольку мы действительно ступали на целину. На большинство вопросов ответов не было от слова "совсем", - заметил Глава государства. Опасения экспертов объяснялись прежде всего тем, что криптовалюта создается и оборачивается на стыке двух сложных сфер - финансов и новейших технологий. Поэтому было непросто предусмотреть все возможные риски и угрозы.

С момента принятия того знакового решения прошло 8 лет, а тема не потеряла своей актуальности, обратил внимание Президент. "Наоборот. Сегодня идея развития цифровых знаков активно продвигается во многих ведущих странах мира. При этом выпукло проявились основные функции криптовалют", - сказал Глава государства.

Во-первых, цифровые знаки стали использоваться как альтернатива традиционным средствам платежа, хотя зачастую, бывает, и для преступных целей. Во-вторых, "крипта" стала источником инвестиций и неплохого дохода граждан и компаний во всем мире. И третье - страны начали создавать госрезервы в криптовалютах.

Вместе с тем Президент, исходя из принципа системной, комплексной и критической оценки любых процессов, спросил у ответственных лиц, какие именно страны мира - конкретные примеры - добились значительных успехов и финансовой выгоды благодаря криптовалюте.

Параллельно с активным использованием криптовалюты идет создание и развитие соответствующей инфраструктуры с приставкой "крипто" - биржи, брокеры, консультанты и т.д.

В белорусском ПВТ в конце 2024 года было 14 таких компаний, а сейчас их 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тыс. клиентов по всему миру, а в этом - уже более 300 тыс. "Молодцы", - оценил Президент, но при этом подчеркнул, что отдача от всего этого должна быть и для государства. Объем внешнеторговых операций в сфере цифровых знаков за 2024 год превысил $1,2 млрд. За семь месяцев 2025 года оборот достиг $1,7 млрд, а по итогам года может составить $З млрд.

"То есть, вроде бы, у вас и компетенции там есть, и потенциал, - констатировал Александр Лукашенко. - Нам же важно не упустить тренды из виду и не потерять наше технологическое лидерство. Естественно, кто задает тренды, тот и получает максимальную выгоду. Дай бог, чтобы у нас получилось этот тренд задать и в этом плане не поставить телегу впереди лошади".

"Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере, - заявил Александр Лукашенко. - Это важно, поскольку это новое для страны направление, хотя прозрачные правила игры надо определять везде. Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет".

Белорусский лидер обратил внимание, что сегодня деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов во многом регулируется Парком высоких технологий. "Понятно, что это происходит в рамках Декрета № 8 ("О развитии цифровой экономики". - Прим.)", - добавил он.

Как докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности. "В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются, - заявил Президент. - Так дело не пойдет".

По словам белорусского лидера, фактически сегодня цифровая жизнь начинает опережать право, а точнее, инициирует создание его новых отраслей. Таким образом, подчеркнул он, по результатам совещания необходимо четко определить задачи государственных органов и ПВТ в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенций.

Кроме того, Президент поставил задачу наметить ключевые, принципиальные моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования из Беларуси и иностранным инвесторам и "дальше спокойно работать в нашей цифровой гавани". Это также гарантирует финансовую стабильность, безопасность для государства, граждан и бизнеса.

"Как докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствует о необходимости какой-то более тонкой настройки такой деятельности. В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Почему нарушались все эти процессы? Зачем их было нарушать? В чем причина?" - задал закономерный вопрос Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются, что недопустимо.

При этом, когда речь идет о правовом регулировании этой сферы, приоритетом является защита интересов не только государства, но и каждого гражданина. Президент заявил о необходимости контроля организаций, которые работают с криптовалютами в Беларуси. Это нужно в том числе для того, чтобы избежать ситуаций, когда белорусы оказываются обмануты. За эту сферу в Беларуси отвечает руководство криптобиржи, созданной в Парке высоких технологий.

"Не смотрят - в тюрьму. Не на совещание к Президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо. Потому что меня завалили документами на сегодняшний день. Одни против, другие - за, и так далее. Страшно читать эти документы: "Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся. Ни картошки, ни зерна, ничего не будет". Мне так пишут", - заявил Глава государства.