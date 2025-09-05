|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АГРАРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ НАМОЛОТИТЬ 800 ТЫС. ТОНН КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
16:38 05.09.2025
Массовая уборка кукурузы стартовала в Минской области. Более 200 тысяч гектаров площадей планирую убрать на кукурузный силос и порядка 150 тысяч гектаров на зерно. С учетом холодной весны и неблагоприятной погоды летом отставание в росте культуры составляет до двух-трех недель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В сельхозпредприятии «Селевцы» Молодечненского района кукуруза заняла 1 300 гектаров. Из них 300 отвели под зерно. Сейчас аграрии ведут сев озимых зерновых культур. Общий клин – 1 800 гектаров. Пока все внимание пшенице. Завершить работы планируют до конца сентября. Параллельно вносят удобрения.
«Подготавливаем почву, производится вспашка, активно заготавливаются корма. На сегодняшний день корма заготовлены, сенаж 90 %. В 2025 году в хозяйстве был приобретен новый культиватор. Мы не стоим на месте, движемся вперед», - директор сельхозпредприятия «Селевцы» Дмитрий Кулик.
Кроме того, аграрии планируют намолотить почти 800 тысяч тонн кукурузы на зерно, чтобы получить в целом урожай зерновых не менее 3 миллионов тонн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте