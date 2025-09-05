Массовая уборка кукурузы стартовала в Минской области. Более 200 тысяч гектаров площадей планирую убрать на кукурузный силос и порядка 150 тысяч гектаров на зерно. С учетом холодной весны и неблагоприятной погоды летом отставание в росте культуры составляет до двух-трех недель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Селевцы» Молодечненского района кукуруза заняла 1 300 гектаров. Из них 300 отвели под зерно. Сейчас аграрии ведут сев озимых зерновых культур. Общий клин – 1 800 гектаров. Пока все внимание пшенице. Завершить работы планируют до конца сентября. Параллельно вносят удобрения.

«Подготавливаем почву, производится вспашка, активно заготавливаются корма. На сегодняшний день корма заготовлены, сенаж 90 %. В 2025 году в хозяйстве был приобретен новый культиватор. Мы не стоим на месте, движемся вперед», - директор сельхозпредприятия «Селевцы» Дмитрий Кулик.

Кроме того, аграрии планируют намолотить почти 800 тысяч тонн кукурузы на зерно, чтобы получить в целом урожай зерновых не менее 3 миллионов тонн.