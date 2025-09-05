|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОСТАВИЛО $3,5 МЛРД
14:44 05.09.2025
В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 48 796,8 млн. долларов США. К уровню января-июля 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 100,2%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,5% и составил $22 619,2 млн, импорт вырос на 2,6% до $26 177,6 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2025г. составило $3,558 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте