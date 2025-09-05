В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 48 796,8 млн. долларов США. К уровню января-июля 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 100,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,5% и составил $22 619,2 млн, импорт вырос на 2,6% до $26 177,6 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2025г. составило $3,558 млрд.