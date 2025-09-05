ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОСТАВИЛО $3,5 МЛРД


14:44 05.09.2025

В январе-июле 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 48 796,8 млн. долларов США. К уровню января-июля 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 100,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,5% и составил $22 619,2 млн, импорт вырос на 2,6% до $26 177,6 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2025г. составило $3,558 млрд.
Курсы валют НБ РБ
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.4970
USD 2.9920 2.9950
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1679
EUR/RUB 94.7000 94.9000
USD/RUB 81.1000 81.2000
подробнее
