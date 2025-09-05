ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ ЗА 5 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. МТС ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 2 ГОДА СКИДОК


14:02 05.09.2025

МТС анонсирует 3 дня больших скидок для новых пользователей домашнего интернета. С 5 по 7 сентября подключить «ТАРИФИЩЕ Плюс» можно по спецтарифам на 2 года. Ежемесячная плата за интернет до 100 Мбит/с в первые 8 месяцев составит всего 5 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые абоненты смогут по сниженной цене подключить «ТАРИФИЩЕ Плюс», собрав для себя пакет услуг в зависимости от потребностей без переплаты за ненужные опции. Кроме базового доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, по желанию можно выбрать дополнительные опции со скидкой: повышение скорости до 200 Мбит/с, а также до 120 телеканалов в МТС ТВ. Кроме этого, пользователям услуги-конструктора доступно до 3-х SIM-карт с безлимитным мобильным интернетом и звонками во все сети Беларуси на выгодных условиях.

Необходимое оборудование — роутер и ТВ‑приставка — предоставляется всего по 1 рублю. Также абоненту доступно подключение до 3-х устройств к антивирусному ПО.

Подключить домашний интернет МТС можно в Минске и всех областных центрах.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.4970
USD 2.9920 2.9950
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1679
EUR/RUB 94.7000 94.9000
USD/RUB 81.1000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте