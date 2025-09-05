|О компании
|05.09.2025
Экономика РБ
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ ЗА 5 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. МТС ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 2 ГОДА СКИДОК
14:02 05.09.2025
МТС анонсирует 3 дня больших скидок для новых пользователей домашнего интернета. С 5 по 7 сентября подключить «ТАРИФИЩЕ Плюс» можно по спецтарифам на 2 года. Ежемесячная плата за интернет до 100 Мбит/с в первые 8 месяцев составит всего 5 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые абоненты смогут по сниженной цене подключить «ТАРИФИЩЕ Плюс», собрав для себя пакет услуг в зависимости от потребностей без переплаты за ненужные опции. Кроме базового доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, по желанию можно выбрать дополнительные опции со скидкой: повышение скорости до 200 Мбит/с, а также до 120 телеканалов в МТС ТВ. Кроме этого, пользователям услуги-конструктора доступно до 3-х SIM-карт с безлимитным мобильным интернетом и звонками во все сети Беларуси на выгодных условиях.
Необходимое оборудование — роутер и ТВ‑приставка — предоставляется всего по 1 рублю. Также абоненту доступно подключение до 3-х устройств к антивирусному ПО.
Подключить домашний интернет МТС можно в Минске и всех областных центрах.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС.
