Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ BELARUS В УЗБЕКИСТАН В ЯНВАРЕ — АВГУСТЕ 2025 ГОДА ВЫРОС НА 31%


13:25 05.09.2025

Экспорт техники BELARUS в Узбекистан в январе — августе 2025 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.

«С начала года МТЗ отправил в Узбекистан более 2,3 тыс. единиц техники BELARUS. Наиболее популярные модели — 80Х, 80.1, 82.3, 1221.3. 1222.3. Также налажена поставка тракторов и тракторокомплектов BELARUS 2023. Отгрузка осуществлялась в соответствии с заключенными контрактами», — рассказал Михаил Вардугин.

Добавим, что на этой неделе Минский тракторный завод представил тракторы на выставке в рамках III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.4970
USD 2.9920 2.9950
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1679
EUR/RUB 94.7000 94.9000
USD/RUB 81.1000 81.2000
подробнее
