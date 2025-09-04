Экспорт техники BELARUS в Узбекистан в январе — августе 2025 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.

«С начала года МТЗ отправил в Узбекистан более 2,3 тыс. единиц техники BELARUS. Наиболее популярные модели — 80Х, 80.1, 82.3, 1221.3. 1222.3. Также налажена поставка тракторов и тракторокомплектов BELARUS 2023. Отгрузка осуществлялась в соответствии с заключенными контрактами», — рассказал Михаил Вардугин.

Добавим, что на этой неделе Минский тракторный завод представил тракторы на выставке в рамках III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума.