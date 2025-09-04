|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ BELARUS В УЗБЕКИСТАН В ЯНВАРЕ — АВГУСТЕ 2025 ГОДА ВЫРОС НА 31%
13:25 05.09.2025
Экспорт техники BELARUS в Узбекистан в январе — августе 2025 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.
«С начала года МТЗ отправил в Узбекистан более 2,3 тыс. единиц техники BELARUS. Наиболее популярные модели — 80Х, 80.1, 82.3, 1221.3. 1222.3. Также налажена поставка тракторов и тракторокомплектов BELARUS 2023. Отгрузка осуществлялась в соответствии с заключенными контрактами», — рассказал Михаил Вардугин.
Добавим, что на этой неделе Минский тракторный завод представил тракторы на выставке в рамках III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте