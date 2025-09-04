Комитет государственного контроля подвел итоги «горячей» линии по вопросам страхования. Сообщения о недостатках в этой сфере и жалобы граждан специалисты ведомства принимали в конце прошлой недели. На короткий номер 191 поступило более 80 обращений, сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Основная часть обращений касалась случаев отказа страховых организаций выплачивать страховое возмещение. Наиболее часто такая проблема возникает при обязательном страховании строений, гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, медицинском страховании при выезде за рубеж.

К примеру, от минчанина поступил вопрос о невыплате страховых выплат на лечение двухлетнего ребенка. Семья перед поездкой за границу заключила договор со страховой компанией на страхование от несчастных случаев и болезней. Во время поездки заболел ребенок и родители обратились в клинику в ближайшем городе. Получили платную консультацию врача, приобрели медикаменты. Страховая же отказалась возмещать расходы, так как, якобы, представлены не все необходимые документы.

Большое количество обращений связано с размером полученных страховых выплат.

Например, заявителем был заключен договор страхования строения в Брестской области.

Произошел страховой случай (в дом проникли воры, разрушили печь, вырвали из нее дверь, достали и похитили металлическую плиту из печи). Страховая организация выплатила 130 рублей, с чем заявитель категорически не согласен, считая данную сумму незначительной.

Кроме того, поступили обращения по другим вопросам: увеличения страховых взносов по обязательному страхованию строений; ограничения при заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов при наличии хронических заболеваний.