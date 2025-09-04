ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ: ЧТО ОБСУЖДАЛИ В УЗКОМ СОСТАВЕ


12:24 05.09.2025

Заседание Экономического совета СНГ проходит сегодня в Душанбе.

В качестве Национального координатора Республики Беларусь по вопросам СНГ и члена Экономического совета Содружества в заседании принимает участие Наталья Петкевич.

Как сообщает Telegram-канал Правительства, в ходе заседания участники затронули актуальные вопросы экономического сотрудничества в Содружестве, в частности:

обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия

обсудили препятствия во взаимной торговле государств – участников СНГ и рекомендации по их устранению

В повестке дня - 27 вопросов, в их числе:

Стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников СНГ

Стратегия сотрудничества государств - участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года

Стратегия научно-технологического развития СНГ на 2026 - 2035 годы

План мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Года охраны здоровья

В дальнейшем эти и другие документы будут представлены на утверждение Совета глав правительств СНГ

Кроме того, принято решение о проведении следующего заседания Экономсовета СНГ 5 декабря 2025 года в Москве.
