|05.09.2025
Экономика РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ СНГ: ЧТО ОБСУЖДАЛИ В УЗКОМ СОСТАВЕ
12:24 05.09.2025
Заседание Экономического совета СНГ проходит сегодня в Душанбе.
В качестве Национального координатора Республики Беларусь по вопросам СНГ и члена Экономического совета Содружества в заседании принимает участие Наталья Петкевич.
Как сообщает Telegram-канал Правительства, в ходе заседания участники затронули актуальные вопросы экономического сотрудничества в Содружестве, в частности:
обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия
обсудили препятствия во взаимной торговле государств – участников СНГ и рекомендации по их устранению
В повестке дня - 27 вопросов, в их числе:
Стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников СНГ
Стратегия сотрудничества государств - участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года
Стратегия научно-технологического развития СНГ на 2026 - 2035 годы
План мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Года охраны здоровья
В дальнейшем эти и другие документы будут представлены на утверждение Совета глав правительств СНГ
Кроме того, принято решение о проведении следующего заседания Экономсовета СНГ 5 декабря 2025 года в Москве.
