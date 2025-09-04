Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 8,9 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

11:57 05.09.2025 В Беларуси на 5 сентября намолочено 8,888 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,234 млн.тонн, Гродненская – 1,738 млн.тонн, Брестская – 1,676 млн.тонн, Могилевская – 1,239 млн.тонн, Гомельская – 1,044 млн.тонн, Витебская – 957 тыс.тонн. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 97 % площадей, что составляет 2 344 тысячи гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,3 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 646 тысяч тонн – 92 % от плана. П Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 57 тыс.га или 4 % запланированного Вытереблено льна на 47 тыс.га, что составляет 99 % запланированных площадей Сахарная свекла убрана с 9 % площадей, что составляет 9 тысяч гектаров. Накопано 443 тыс.тонн корнеплода средней урожайность 479 ц/га, что выше прошлогодней на 47,9 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 5 % площадей, что составляет 49 тысяч гектаров Заготовлено сена 448 тыс.т. – 62% плана. Сенажа – 12 млн. 995 тыс. тонн – 93% плана. Травяных кормов заготовлено 4 млн. 262 тыс.т. – 42% плана Картофеля в стране накопано уже более 81 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 59,2 ц/га