Белорусская железная дорога традиционно вносит весомый вклад в заготовку сахарной свеклы, обеспечивая ее погрузку и перевозку на предприятия страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, погрузка продукции будет производиться с 23 станций на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Планируется, что в 2025 году объем перевозки сахарной свеклы превысит прошлогодний на 11%.

Максимальная интенсивность погрузки ожидается в ноябре – до 380 вагонов в сутки.

Перевозка сахарной свеклы железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с заявками грузоотправителей и согласованным графиком концерна «Белгоспищепром». При составлении графика учитываются технологии выращивания и хранения свеклы, а также мощности предприятий по ее переработке.