|05.09.2025
Экономика РБ
БЖД В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕВОЗКУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ
11:23 05.09.2025
Белорусская железная дорога традиционно вносит весомый вклад в заготовку сахарной свеклы, обеспечивая ее погрузку и перевозку на предприятия страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, погрузка продукции будет производиться с 23 станций на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
Планируется, что в 2025 году объем перевозки сахарной свеклы превысит прошлогодний на 11%.
Максимальная интенсивность погрузки ожидается в ноябре – до 380 вагонов в сутки.
Перевозка сахарной свеклы железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с заявками грузоотправителей и согласованным графиком концерна «Белгоспищепром». При составлении графика учитываются технологии выращивания и хранения свеклы, а также мощности предприятий по ее переработке.
