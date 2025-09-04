ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЖД В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕВОЗКУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ


11:23 05.09.2025

Белорусская железная дорога традиционно вносит весомый вклад в заготовку сахарной свеклы, обеспечивая ее погрузку и перевозку на предприятия страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, погрузка продукции будет производиться с 23 станций на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Планируется, что в 2025 году объем перевозки сахарной свеклы превысит прошлогодний на 11%.

Максимальная интенсивность погрузки ожидается в ноябре – до 380 вагонов в сутки.

Перевозка сахарной свеклы железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с заявками грузоотправителей и согласованным графиком концерна «Белгоспищепром». При составлении графика учитываются технологии выращивания и хранения свеклы, а также мощности предприятий по ее переработке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4880 3.4900
USD 2.9900 2.9940
RUB 3.6830 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1685
EUR/RUB 94.6500 94.7500
USD/RUB 81.0500 81.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте